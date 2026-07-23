Durante una conferenza stampa, al termine di un'assemblea della Lega Serie A, Giovanni Malagò ha fatto una battuta dicendo: “Rimango tradizionale nei gusti, ecco. Ci tengo a fare questa precisazione”. La frase è stata pronunciata mentre raccontava come aveva convinto Maldini. La dichiarazione è stata accolta con silenzio dai presenti. Malagò ha parlato in modo diretto, senza ulteriori commenti o chiarimenti.

“Rimango tradizionale nei gusti, ecco. Ci tengo a fare questa precisazione”. È la brutta battuta di Giovanni Malagò pronunciata durante la conferenza stampa di oggi al termine dell’assemblea della Lega Serie A. Il presidente della Figc sta raccontando della sua opera di convincimento che ha portato Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. I “gusti” di cui parla quindi sono quelli sessuali. Un inciso fuori luogo, inutile per il contesto, che può urtare la sensibilità di molte persone. Oggi in assemblea di Lega si è presentato il nuovo corso della Figc, rappresentato appunto dal presidente Malagò e dai suoi uomini: Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rimango tradizionale nei gusti, ci tengo a fare questa precisazione”: la brutta battuta di Malagò mentre racconta come ha convinto Maldini

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