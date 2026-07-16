In Italia, si è aperto un fronte di critiche contro la candidatura di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Media e social si sono scagliati contro, esprimendo dubbi e confrontando la scelta con i selezionati di Germania e Francia, come Klopp e Zidane. Nel frattempo, il direttore sportivo ha mantenuto la sua posizione, ignorando le pressioni, mentre il presidente del massimo organismo sportivo ha lasciato aperta la porta a un possibile altro nome, quello di un ex allenatore.

Contro la candidatura di Andrea Pirlo a ct della Nazionale, scrive Franco Ordine su Il Giornale, è iniziato un vero e proprio “fuoco di sbarramento”: media e social eccepiscono, esprimono dubbi, fanno paragoni con le scelte rassicuranti di Germania e Francia — Klopp e Zidane, due “santoni” al cospetto di un semi-debuttante. E sotto assedio, con Pirlo, c’è anche Paolo Maldini. Maldini tira dritto: “non un nome, ma l’idea”. Il neo dt azzurro, però, ha le spalle larghe e non si lascia spaventare: è pronto a difendere la scelta, convinto di aver imboccato la strada giusta. Il punto, raccontano gli amici dei due ex sodali milanisti, non è l’amicizia — innegabile — ma la condivisione di una visione calcistica e la sintonia su come riorganizzare la catena delle nazionali giovanili, da far giocare tutte con lo stesso sistema di gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maldini e Pirlo sotto assedio: il dt tira dritto, mentre Malagò tiene aperta la porta a Mancini

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