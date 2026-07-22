Giovanni Malagò ha spiegato come ha convinto Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico della nazionale. Durante il podcast 'Vivavoce', ha descritto i passaggi e le conversazioni che hanno portato alla decisione. Successivamente, è stato annunciato il nome del nuovo commissario tecnico, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di nomina.

Intervenuto a 'Vivavoce', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Giovanni Malagò ha parlato dell'opera di convincimento per spingere Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Il neo-presidente della Figc ha anche spiegato la decisione di affiancare Leonardo allo storico capitano del Milan come advisor, prima di svelare alcuni dettagli sulla scelta del futuro CT dell'Italia. Malagò: "Già durante la campagna elettorale pensavo a Maldini". Come racconta Malagò, convincere Maldini ad accettare l'incarico non è stato semplice. Il nome dell'ex difensore, tuttavia, è sempre stato nella testa del presidente della Figc, sin da prima dell'elezione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Malagò: "Ecco come ho convinto Maldini ad accettare la Nazionale", poi l'annuncio sulla scelta del nuovo CT

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