Sono stati trovati rifiuti tossici sepolti sotto terreni industriali tra Novara e Verbania. Si tratta di migliaia di tonnellate di materiali provenienti da cantieri che sarebbero stati smaltiti senza autorizzazione. Le indagini hanno anche evidenziato un possibile collegamento con attività criminali organizzate, inclusa la ‘ndrangheta, coinvolte in affari legati alle terre contaminate. La scoperta riguarda terreni che sono stati utilizzati per depositare i rifiuti nel corso degli anni.

Sotto la superficie di alcuni terreni industriali in provincia di Novara, per anni, sarebbero finiti migliaia di tonnellate di rifiuti provenienti dai cantieri. Materiali classificati come inerti, ma anche terre contaminate da idrocarburi e sostanze potenzialmente pericolose, smaltiti senza le procedure previste e trasformati in una fonte di guadagno illecito. È il quadro ricostruito dai carabinieri nell’indagine chiamata “Terre Pulite”, che ha portato a un blitz tra le province di Verbania e Novara con otto persone raggiunte da misure cautelari. Al centro dell’inchiesta un presunto sistema legato al settore del movimento terra, con accuse che spaziano dal traffico illecito di rifiuti alle intimidazioni con metodo mafioso, fino a episodi di usura e gestione occulta di società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rifiuti tossici sepolti e affari con la ‘ndrangheta: scoperto il business delle terre contaminate tra Novara e Verbania

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