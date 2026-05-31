Durante un’operazione chiamata Carbone delle Alpi, le autorità hanno scoperto un traffico di rifiuti industriali tossici trasformati in bricchette per barbecue. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode ha supportato l’indagine. Sono state sequestrate grandi quantità di materiali pericolosi e sono state identificate aziende coinvolte nella produzione e commercializzazione fraudolenta. Diversi soggetti sono stati sottoposti a indagini e controlli, mentre si prosegue con le verifiche sulle filiere di smaltimento e trasformazione.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha svolto un ruolo importante nel supportare l’operazione denominata Carbone delle Alpi. L’attività ha portato alla luce un complesso schema transfrontaliero di elusione sistematica della normativa europea sui rifiuti. L’operazione ha smascherato una sofisticata rete criminale attiva in Italia, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera. (OLAF FOTO) – Notizie.com Il lavoro di analisi e la condivisione di informazioni dell’Olaf sono stati fondamentali per mappare i flussi transfrontalieri di ceneri di pirogassificazione e prodotti derivati. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dai rifiuti industriali tossici alle bricchette per i barbecue: lo sconcertante inganno svelato dal maxi blitz Carbone delle Alpi

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