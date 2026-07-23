Rifiuti | Municipio Roma III arrivano nuovi cestoni smart di Ama piu’ efficienza

Nel Municipio Roma III sono in corso l'installazione di nuovi cestoni “smart” per la raccolta dei rifiuti. Questi contenitori sono dotati di sistemi di auto-compattazione e sensori che monitorano il livello di riempimento. I nuovi cestoni trasmettono le informazioni a Ama, consentendo una gestione più efficiente dei rifiuti. La fase di installazione riguarda diverse aree del municipio e si prevede il completamento nel prossimo periodo.

Sono attualmente in corso nel Municipio Roma III le operazioni di installazione dei nuovi cestoni “smart” per la raccolta dei rifiuti, i quali sono dotati di un avanzato sistema di auto-compattazione e sensori in grado di segnalare ad Ama il livello di riempimento. Questo innovativo sistema consente, infatti, di ottimizzare gli interventi di svuotamento, migliorando così l’efficienza del servizio di raccolta. È quanto si legge in una nota ufficiale. Piano di Potenziamento dei Servizi di Igiene Urbana. L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio piano di potenziamento dei servizi di igiene urbana della città di Roma, che prevede il posizionamento di ben 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nomentano, rifiuti accanto ai cassonetti mentre AMA annuncia più lavaggi

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