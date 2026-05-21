Roma strisce blu più smart | arrivano i sensori per controllare la sosta e trovare parcheggio
A Roma, nelle zone dedicate alle soste a pagamento, verranno installati sensori sulle strisce blu per rilevare in tempo reale l’occupazione degli stalli. L’obiettivo è facilitare la ricerca di parcheggio da parte degli automobilisti, riducendo i tempi di ricerca e migliorando la gestione degli spazi disponibili. I sensori permetteranno anche di verificare eventuali abusi, contribuendo a una maggiore efficacia del sistema di controllo. La sperimentazione è prevista per le prossime settimane in alcune aree della città.
Roma, 21 maggio 2026 – Sensori sulle strisce blu per monitorare l’occupazione degli stalli, rendere più semplice la ricerca di un parcheggio e, in prospettiva, contrastare gli abusi. A Roma prende forma il progetto SOSPAS – Smart On-Street Parking System, il sistema pensato per rendere più efficiente la gestione della sosta su strada. In Centro, a via dei Cerchi, sono stati avviati i lavori per l’installazione dei primi sensori. L’intervento, realizzato da Roma Servizi per la Mobilità, prevede complessivamente 7.514 sensori negli stalli tariffati e negli spazi dedicati al carico e scarico merci. Il sistema sarà concentrato soprattutto nei Municipi I e II, dove si trova la gran parte delle strisce blu della Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Sullo stesso argomento
Parcheggi smart a Roma: arrivano i sensori nelle strisce blu (e trovare posto sarà meno stressante)A Roma trovare un posto sulle strisce blu potrebbe diventare meno complicato grazie a un nuovo sistema di parcheggi smart pensato per rendere la...
Fiumicino, arrivano le strisce blu: avviato l’iter per la sosta a pagamentoFiumicino, 13 maggio 2026 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino imprime una svolta decisiva alla gestione della mobilità cittadina.
Più multe e in arrivo nuove strisce blu a pagamento a Roma https://canaledieci.it/2026/05/16/il-campidoglio-fa-cassa-con-le-multe-sulle-strisce-blu-e-punta-ad-ampliare-le-zone-in-cui-si-dovra-pagare/ facebook
Roma, strisce blu e sosta merci: sensori-spia anti furbetti. Aiutano a trovare postoSi parte da via dei Cerchi, al Circo Massimo, dove i primi sensori sono stati già installati nei giorni scorsi. La svolta hi-tech del Campidoglio sul controllo della sosta nella ... ilmessaggero.it
Roma, via della Magliana sempre più pericolosa: ieri un altro pedone investito. Grazie a Peppe di Rauso che ha avuto il merito di alimentare questa battaglia insieme a noi IL SERVIZIO canaledieci.tv/2026/04/27/rom… x.com
Strisce blu a Roma: il Comune fa affari d’oro con le multeAumentano i ricavi per Roma, grazie a controlli quadruplicati e sanzioni sulle strisce blu cresciute del 150%. sicurauto.it