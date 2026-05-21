Roma strisce blu più smart | arrivano i sensori per controllare la sosta e trovare parcheggio

A Roma, nelle zone dedicate alle soste a pagamento, verranno installati sensori sulle strisce blu per rilevare in tempo reale l’occupazione degli stalli. L’obiettivo è facilitare la ricerca di parcheggio da parte degli automobilisti, riducendo i tempi di ricerca e migliorando la gestione degli spazi disponibili. I sensori permetteranno anche di verificare eventuali abusi, contribuendo a una maggiore efficacia del sistema di controllo. La sperimentazione è prevista per le prossime settimane in alcune aree della città.

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