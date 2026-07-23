Ricompensare la camminata funziona Il modello britannico
Il sistema sanitario pubblico britannico ha avviato il piano Movement 26, un'iniziativa che premia le persone per le camminate quotidiane. La strategia si basa su un modello che riconosce e incentiva l’attività fisica come risposta alla sedentarietà, considerata una delle principali sfide di salute pubblica del nostro tempo. L’obiettivo è motivare più individui a muoversi regolarmente, attraverso un sistema di ricompense legato alla promozione di uno stile di vita più attivo.
La sedentarietà è l’epidemia invisibile del nostro secolo. La decisione con cui NHS England — il sistema sanitario pubblico del Regno Unito — ha lanciato il piano Movement 26.2 ha segnato un punto di svolta nel dibattito sulla salute pubblica europea. Il programma invita i cittadini a percorrere l’equivalente di una maratona al mese (circa 30 minuti al giorno di camminata), tracciando i passi tramite smartphone o smartwatch e offrendo in cambio un sistema graduale di premi, buoni acquisto e incentivi concreti forniti da aziende partner. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere subito 100.000 partecipanti. Guardando al contesto italiano, i dati... 🔗 Leggi su Formiche.net
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