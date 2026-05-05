Negli ultimi mesi, la “camminata 6-6-6” si è affermata come uno dei trend più diffusi sui social network dedicati al fitness. La pratica consiste nell’effettuare una camminata di 72 minuti suddivisa in tre sessioni di 24 minuti ciascuna. La sua popolarità si riflette nella vasta diffusione di video e post che mostrano persone di diverse età impegnate in questa attività, diventata rapidamente un fenomeno virale.

Su TikTok, Instagram e YouTube la “camminata 6-6-6” è diventata uno dei format fitness più virali del momento. Niente palestra, niente attrezzi e nessun programma complicato: solo una routine di camminata strutturata che punta tutto sulla semplicità e sulla costanza. La challenge si basa su uno schema preciso: 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata a passo sostenuto e 6 minuti di defaticamento. Molti la praticano alle 6 del mattino o alle 18, dettaglio che ha contribuito a rafforzarne il nome e la diffusione sui social. I benefici. Il cuore della sfida è nella regolarità. Camminare per 60 minuti al giorno equivale in media a circa 6.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Camminata 6-6-6”: il nuovo trend fitness che promette benessere in 72 minuti al giorno. Ecco come funziona e perché sta conquistando i social

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