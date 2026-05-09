Riso Carnaroli Conad | ritirati due lotti per eccesso di cadmio

Due lotti di riso Carnaroli venduto da Conad sono stati ritirati dal mercato a causa di livelli di cadmio superiori ai limiti consentiti. Per individuare i prodotti interessati, è necessario verificare i codici EAN e i numeri di lotto stampati sulla confezione. Chi ha acquistato il prodotto può richiedere un rimborso presso il punto vendita presentando lo scontrino o la confezione originale.

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? Punti chiave Quali sono i codici EAN e i lotti esatti da controllare?. Come si può ottenere il rimborso per il prodotto acquistato?. Perché il cadmio rappresenta un rischio specifico per la salute?. Cosa accadrà ora alla produzione della ditta Curti srl?.? In Breve Lotti coinvolti Ean 8003170003866 con scadenza 30 gennaio 2028. Prodotti confezionati dalla Curti srl in via Stazione 113 a Pavia. Assorbimento via ingestione tra 1% e 10% secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Dose settimanale accettabile di 2,5 microgrammi per chilo di peso corporeo. Due lotti di riso Carnaroli Conad sono stati ritirati dal commercio a causa di livelli di cadmio superiori ai limiti consentiti, dopo che i test interni hanno segnalato il rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riso Carnaroli Conad: ritirati due lotti per eccesso di cadmio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Richiamo di riso Carnaroli Conad per cadmio oltre i limiti, i lotti interessatiLa catena di supermercati Conad ha pubblicato a un richiamo alimentare a scopo precauzionale relativo a due lotti di riso Carnaroli. Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lottiLa catena di supermercati Conad ha disposto il richiamo immediato di alcune confezioni di riso Carnaroli a marchio proprio per la presenza di cadmio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conad richiama riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti; Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lotti; Ritirato riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti; Conad richiama 2 lotti di riso Carnaroli per cadmio oltre i limiti. Ritirato riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limitiConad ritira due lotti di riso Carnaroli per cadmio oltre i limiti di legge. Ecco quali sono i lotti pericolosi e cosa fare se l’hai comprato ... dilei.it Richiamo di riso Carnaroli Conad per cadmio oltre i limiti, i lotti interessatiConad ha disposto il richiamo di alcuni lotti di riso Carnaroli da 1 kg dopo controlli interni che hanno rilevato eccesso di cadmio ... quifinanza.it Conad richiama 2 lotti di riso Carnaroli per cadmio oltre i limiti ilsalvagente.it/2026/05/08/con… x.com