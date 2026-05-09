Richiamo di riso Carnaroli Conad per cadmio oltre i limiti i lotti interessati

Da quifinanza.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Conad ha disposto il richiamo di due lotti di riso Carnaroli a causa di un livello di cadmio superiore ai limiti consentiti. La misura è stata presa a scopo precauzionale e riguarda i prodotti distribuiti nei propri punti vendita. La catena ha comunicato ufficialmente i numeri di lotto interessati e ha invitato i clienti a controllare le confezioni presenti sugli scaffali. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali conseguenze sulla salute è stata fornita.

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La catena di supermercati Conad ha pubblicato a un richiamo alimentare a scopo precauzionale relativo a due lotti di riso Carnaroli. Il richiamo arriva a seguito di un controllo interno. I lotti di prodotto sono stati rimossi dagli scaffali per rischio cadmio. Scusandosi per il disagio arrecato alla clientela, Conad invita chi fosse in possesso del prodotto (relativamente ai lotti indicati) a riportarlo al negozio di acquisto. Si potrà procedere alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Richiamato riso Conad, i lotti coinvolti. Di seguito le informazioni utili per riconoscere il prodotto oggetto del richiamo Conad: denominazione – Carnaroli (Ideale per risotti raffinati);.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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