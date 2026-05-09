Richiamo di riso Carnaroli Conad per cadmio oltre i limiti i lotti interessati
Conad ha disposto il richiamo di due lotti di riso Carnaroli a causa di un livello di cadmio superiore ai limiti consentiti. La misura è stata presa a scopo precauzionale e riguarda i prodotti distribuiti nei propri punti vendita. La catena ha comunicato ufficialmente i numeri di lotto interessati e ha invitato i clienti a controllare le confezioni presenti sugli scaffali. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali conseguenze sulla salute è stata fornita.
La catena di supermercati Conad ha pubblicato a un richiamo alimentare a scopo precauzionale relativo a due lotti di riso Carnaroli. Il richiamo arriva a seguito di un controllo interno. I lotti di prodotto sono stati rimossi dagli scaffali per rischio cadmio. Scusandosi per il disagio arrecato alla clientela, Conad invita chi fosse in possesso del prodotto (relativamente ai lotti indicati) a riportarlo al negozio di acquisto. Si potrà procedere alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Richiamato riso Conad, i lotti coinvolti. Di seguito le informazioni utili per riconoscere il prodotto oggetto del richiamo Conad: denominazione – Carnaroli (Ideale per risotti raffinati);.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Notizie correlate
Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lottiLa catena di supermercati Conad ha disposto il richiamo immediato di alcune confezioni di riso Carnaroli a marchio proprio per la presenza di cadmio...
Conad richiama riso Carnaroli dai supermercati per presenza di Cadmio oltre i limiti di leggeIl richiamo di due lotti delle confezioni di riso è scattato in via precauzionale a seguito di controlli interni che hanno rilevato la presenza di...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Conad richiama riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti; Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lotti; Riso Carnaroli richiamato per rischio chimico: presenza di cadmio oltre i limiti; Cadmio oltre i limiti di legge: Conad dispone il ritiro di diversi lotti di riso.
Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lottiConad richiama due lotti di riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti di legge: i prodotti coinvolti, i rischi per la salute e i sintomi ... virgilio.it
Conad richiama riso Carnaroli dai supermercati per presenza di Cadmio oltre i limiti di leggeIl richiamo di due lotti delle confezioni di riso è scattato in via precauzionale a seguito di controlli interni che hanno rilevato la presenza di cadmio ... fanpage.it
Due testimonianze segnate dal dolore trasformato in speranza, il richiamo di don Mimmo Battaglia alla pace e alla giustizia, l’abbraccio della città al Pontefice nel giorno della visita pastorale facebook
Il miracolo di San Gennaro non può essere letto soltanto come un fenomeno legato alla tradizione popolare, ma come un richiamo alla testimonianza. A @chiesatv2000, il biblista Don Emilio Salvatore invita a riscoprire la figura di un santo senza tempo. La p x.com
Richiamo Citroen, ritengo tempi e modi assurdi per intervento. Voi che fareste (catena albero a camme) reddit