Alle 20.44 di martedì, agenti del commissariato Greco Turro hanno fermato tre uomini in un money transfer in viale Monza. Durante il controllo, sono stati arrestati due destinatari di un mandato di arresto europeo emesso due settimane prima da un’autorità giudiziaria in Austria. La polizia ha così portato a termine la cattura dei ricercati.

Ore 20.44 di martedì. Gli agenti del commissariato Greco Turro passano in viale Monza e notano tre uomini in un money transfer. I poliziotti decidono di controllarli, con un’intuizione che si tradurrà nella cattura di due destinatari di mandato di arresto europeo emesso due settimane fa dall’autorità giudiziaria austriaca. I tre, tutti georgiani, si mostrano subito insofferenti alle verifiche degli investigatori. Ognuno di loro ha soldi con sé: il ventiduenne Gogita B. ha una mazzetta da 2.500 euro, mentre i connazionali Levan J., 22 anni, e Giorgi T., 24 anni, tengono nelle tasche 4.480 e 2.400 euro. "Li abbiamo appena ritirati per turismo", spiegano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricercati in Austria, presi al money transfer

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