money transfer irregolare maxi sanzioni

Notizia in breve

Le forze di polizia hanno ispezionato decine di attività commerciali, tra cui internet point, minimarket, tabaccherie e centri di elaborazione dati, che offrono servizi di money transfer per conto di istituti di moneta elettronica e operatori di pagamento. Sono state riscontrate irregolarità nelle transazioni e sono state applicate maxi sanzioni. Le verifiche hanno coinvolto anche attività che operano senza le necessarie autorizzazioni. Sono in corso ulteriori accertamenti per approfondire le pratiche illegali.