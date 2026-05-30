Money transfer irregolare Maxi sanzioni
Le forze di polizia hanno ispezionato decine di attività commerciali, tra cui internet point, minimarket, tabaccherie e centri di elaborazione dati, che offrono servizi di money transfer per conto di istituti di moneta elettronica e operatori di pagamento. Sono state riscontrate irregolarità nelle transazioni e sono state applicate maxi sanzioni. Le verifiche hanno coinvolto anche attività che operano senza le necessarie autorizzazioni. Sono in corso ulteriori accertamenti per approfondire le pratiche illegali.
Il comando provinciale della Finanza ha passato al setaccio decine di attività commerciali, tra cui internet point, minimarket, tabaccherie e centri elaborazione dati, che offrono servizi di money transfer per conto di istituti di moneta elettronica e operatori di pagamento. L’attività investigativa, nell’arco di un mese, ha visto i finanzieri eseguire 8 controlli mirati a Brescia, Desenzano del Garda, Bedizzole, Lonato, Darfo Boario Terme e Gavardo. Gli accertamenti si sono focalizzati sull’osservanza delle norme antiriciclaggio: dalla corretta identificazione dei clienti alla tracciabilità dei flussi, fino alla conservazione dei dati sensibili su mittenti, beneficiari e causali dei trasferimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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