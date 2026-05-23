La comunità bengalese a Venezia cerca di entrare nelle istituzioni, superando associazioni, caf, pagine social, money transfer, centri islamici, moschee, scuole di italiano e negozi. La rete di attività e presenze sul territorio non basta più: ora si punta a un coinvolgimento diretto nel panorama politico locale. La volontà è di rafforzare la rappresentanza e il ruolo istituzionale, senza dettagli sui passaggi concreti o le modalità di questa strategia.

Non bastano associazioni, caf, giornali, pagine social, money transfer, centri islamici e moschee, scuole di italiano, negozi, la rete dei bengalesi a Venezia vuole fare il salto di qualità entrando nelle istituzioni. Questo fine settimana la comunità bengalese misurerà il proprio consenso elettorale alle amministrative di Venezia con la candidatura di suoi esponenti nelle liste del Partito Democratico sia al Consiglio comunale sia nella municipalità di Marghera dopo una campagna elettorale tra invocazioni ad Allah, scuole di voto islamiche e annunci per costruire una nuova moschea. Lo schema è collaudato ed è quello... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra money transfer e caf, la comunità bengalese tenta il salto politico.

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