Il Napoli ha perso 3-1 contro l’Arezzo in una partita di preparazione, segnando l’inizio della nuova stagione sotto la guida di Allegri. La sconfitta contro la squadra neopromossa in Serie B solleva dubbi sulla fase di rodaggio della squadra e sulla strategia del tecnico. L’incontro non è considerato un giudizio definitivo, ma indica le aree su cui lavorare prima dell’inizio ufficiale del campionato.

Il nuovo corso di Massimiliano Allegri si apre con una sconfitta che lascia più interrogativi che certezze. Come sottolinea la Repubblica, il 3-1 incassato contro l’Arezzo, neopromosso in Serie B, non può rappresentare un verdetto definitivo, ma offre indicazioni utili sul lavoro che attende il tecnico azzurro. L’aspetto più significativo emerso dal test, evidenzia ancora la Repubblica, è il ritorno al 4-3-3, il sistema di gioco auspicato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, presente a bordo campo durante l’amichevole disputata in Val di Sole. Secondo la Repubblica, la prestazione del Napoli è stata condizionata da una rosa ancora largamente incompleta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Repubblica: “La nuova stagione parte in salita il Napoli ko (3-1) contro l’Arezzo”

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