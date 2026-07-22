La prima di Max Allegri sulla panchina del Napoli non passerà di certo alla storia. Era un test, per carità, ma perdere al debutto un certo fastidio lo dà, soprattutto ai tifosi. Come un anno fa, l’Arezzo batte il Napoli nella prima uscita stagionale in Val di Sole. Finisce 3-1 per la squadra di Bucchi, neopromossa in B: in gol Cerri nel primo tempo, di testa da pochi passi; raddoppio a inizio ripresa di Gilli, il più pronto a lanciarsi sulla corta respinta di Milinkovic Savic. Il Napoli aveva accorciato con Politano, che prima si è fatto respingere il rigore da Serban e poi ha insaccato sulla ribattuta. Il palo ha fermato Lucca, il terzo portiere toscano Trobini ha detto a Pareyra e Lobotka, e Mawuli al 90’ ha chiuso i giochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Allegri al Napoli parte con un ko: azzurri sconfitti 3-1 dall'Arezzo in amichevole

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