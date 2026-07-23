Un nuovo centro dedicato alla sostenibilità nel settore tessile è stato inaugurato. Il Textile Hub utilizza infrastrutture moderne e tecnologie innovative per promuovere pratiche ecologiche. Le autorità sottolineano che questo progetto dimostra come la transizione ecologica possa favorire lo sviluppo industriale. L’obiettivo è migliorare le competenze del settore e ridurre l’impatto ambientale. Il centro rappresenta un esempio pratico di come l’investimento in innovazione possa tradursi in crescita e sostenibilità.

"Il Textile Hub è la dimostrazione che la transizione ecologica può diventare una leva di sviluppo industriale quando si investe in infrastrutture, innovazione e competenze". Così Lorenzo Perra, all’inaugurazione dell’hub del tessile. Il presidente di Alia Plures, ha poi ricordato come l’Europa stia tracciando una strada sempre più precisa per il settore tessile e come Plures abbia scelto di "anticipare questa trasformazione", realizzando un’infrastruttura capace di coniugare tutela ambientale e competitività delle imprese. Sulla stessa linea il sindaco Matteo Biffoni, che ha definito il Textile Hub "il luogo naturale" per Prato, dove "l’intelligenza artificiale incontra un Dna storico votato al riciclo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Rendiamo concreta la transizione ecologica"

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Conversazioni in Biblioteca | La transizione ecologica: sfide tecnologiche e socio economiche

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