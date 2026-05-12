la transizione ecologica tra geopolitica e industria

Negli ultimi tempi, si parla sempre più spesso di come la transizione ecologica stia influenzando settori come la geopolitica e l’industria. La discussione si concentra su temi come la sicurezza energetica e il percorso verso un’economia più sostenibile. In questo scenario, le decisioni politiche ed economiche assumono un ruolo centrale nel definire il futuro del settore industriale nel paese.

La sicurezza energetica, la transizione ecologica e il futuro industriale dell’Italia tornano al centro del dibattito politico ed economico. A oltre tre anni dall’inizio della guerra in Ucraina, con il nuovo conflitto in Medio Oriente la crisi geopolitica ha modificato profondamente gli equilibri europei e imposto ai governi la necessità di ripensare modelli di approvvigionamento, strategie industriali e investimenti infrastrutturali. È in questo contesto che si è svolto il Cnpr Forum dal titolo “Il sorpasso verde: c’è chi ha già vinto la corsa alle energie pulite. L’Italia rischia di comprare il futuro invece di costruirlo”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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