L'associazione di categoria, originariamente dedicata all'agricoltura, si trasforma in Agroittico, un nuovo soggetto che mira a integrare agricoltura e pesca. La modifica normativa si propone di favorire la tutela del reddito degli operatori di entrambi i settori, ritenuta essenziale per sostenere la transizione ecologica. La riorganizzazione si inserisce nel quadro delle politiche europee, che cercano di armonizzare le leggi tra le diverse filiere per facilitare l’accesso a fondi e incentivi destinati alla sostenibilità.

? Punti chiave Come potrà l'unione tra agricoltura e pesca influenzare le leggi europee?. Perché la tutela del reddito è necessaria per la transizione ecologica?. Chi gestirà i possibili conflitti di interesse tra le nuove filiere?. Come eviteranno i produttori che le norme green diventino tasse occulte?.? In Breve Formalizzazione nuova denominazione Agci Agroittico avvenuta il 25 maggio 2026.. Lollobrigida punta a contrastare direttive Bruxelles non adatte al sistema italiano.. Integrazione filiere agroalimentare e acquacoltura per proteggere margini di guadagno produttori.. Obiettivo negoziale unico per evitare frammentazione istanze verso commissioni europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agci diventa Agroittico: serve reddito per la transizione ecologica

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