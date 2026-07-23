reintegro medici no vax i dubbi di forza italia e online avviata una petizione per bloccarlo

Notizia in breve

Durante la prima settimana di agosto, l’aula discuterà un provvedimento che prevede il reintegro di medici senza vaccino. Forza Italia ha espresso dubbi sulla legittimità di questa decisione, sottolineando che potrebbe compromettere una legge già in vigore sulle professioni sanitarie, in cui tale reintegro è stato inserito. Nel frattempo, online è stata avviata una petizione per bloccare questa misura.