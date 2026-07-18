Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma ha commentato negativamente la decisione di reintegrare medici no vax, definendola una scelta non corretta. Ha inoltre sottolineato che questa decisione permette di coprire comportamenti contrari alle regole e ha invitato a evitare passi indietro in questa direzione. L’ente professionale ha espresso un giudizio critico nei confronti di questa misura, evidenziando la sua posizione di disaccordo.

Reintegro medici no vax: “Si ‘coprono’ comportamenti contrari a regole, evitare passo indietro”. Roma. “Il commento degli ordini professionali è sicuramente negativo. Quando si viola il codice deontologico, e in questo caso riteniamo che non sia stato rispettato, in quanto oltre a essere pro o contro ai vaccini a loro difesa questi colleghi che hanno avuto provvedimenti disciplinari hanno diffuso informazioni antiscientifiche e hanno presentato a loro difesa pubblicazioni pseudoscientifiche prive di reale fondamento. Dall’altra parte ci sono le norme di legge, che devono essere rispettate: se la legge prevede che un professionista, durante una pandemia con migliaia di morti debba vaccinarsi, allora hanno l’obbligo di vaccinarsi a tutela della comunità, perché è il loro ruolo professionale e deontologico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Puntomagazine.it - Reintegro medici no vax, Magi (Omceo Roma): Scelta non corretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Passa emendamento Fdi: sì reintegro dei medici “no vax”. Opposizioni: “vergogna”Il Parlamento approva un emendamento di Fratelli d’Italia che consente il reintegro dei medici non vaccinati.

Reintegro dei medici no vax, Marinoni: “È indegno, offende i bergamaschi morti per il Covid”Il reintegro dei medici no vax ha suscitato reazioni critiche, con un rappresentante che ha definito la decisione indegna e offensiva.

Temi più discussi: Reintegro medici no vax, Magi (Omceo Roma): scelta non è corretta; Medici no vax, Magi (Omceo Roma) contro il reintegro dei sanitari radiati; Reintegro dei medici no-vax, sale la protesta: Norma sbagliata, va cancellata; Appello dell’Ordine di Firenze ai parlamentari toscani: Cambiate norma sulla reiscrizione dei medici radiati durante il Covid | Panorama della Sanità.

Reintegro dei medici no vax, Simi: Contrari alla decisione del governoLa Società Italiana di Medicina Interna: Siamo soprattutto preoccupati per la tutela della salute dei cittadini ... dire.it

Medici no vax verso il reintegro? Magi (Omceo Roma): Una scelta non correttaSi coprono comportamenti contrari alle regole, un passo indietro da evitare . Il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma boccia l'emendamento di Fdi sul disegno di legge delega sulle professioni s ... dire.it