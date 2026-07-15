Medici no-vax radiati per il no al vaccino Covid ok a emendamento di FdI per il reintegro | Fine di una persecuzione
Una norma approvata consente il reintegro dei medici radiati per aver rifiutato il vaccino Covid. L’emendamento, promosso da un esponente di Fratelli d’Italia, prevede la possibilità di riabilitazione per chi era stato escluso dall'ordine professionale. La decisione ha suscitato reazioni di soddisfazione tra coloro che considerano questa misura come la fine di una persecuzione. La norma porta la firma di un esponente di FdI coinvolto in una commissione d’inchiesta sul Covid.
La norma porta la firma di Alice Buonguerrieri, tra gli esponenti in prima linea di FdI in questi anni, soprattutto in merito alla commissione d'inchiesta Covid Novità sui medici "no-vax" radiati per il no al vaccino Covid. È stato infatti dato il via libera in commissione Affari sociali all'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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