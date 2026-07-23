Reintegro medici no-vax Gismondo al GdI | Sanitari trattati da apprendisti stregoni hanno salvato vite c' è stata una dittatura

Notizia in breve

La virologa Maria Rita Gismondo ha commentato il reintegro di medici esclusi per le loro posizioni no-vax, affermando che sono stati trattati come apprendisti stregoni. Ha sottolineato che quei medici hanno somministrato cure che hanno contribuito a salvare vite umane, criticando la gestione sanitaria come una sorta di dittatura. La Gismondo ha inoltre evidenziato che le terapie adottate includevano trattamenti più efficaci rispetto alla semplice tachipirina e alla vigilanza.