Reintegro medici no-vax Gismondo al GdI | Sanitari trattati da apprendisti stregoni hanno salvato vite c' è stata una dittatura
La virologa Maria Rita Gismondo ha commentato il reintegro di medici esclusi per le loro posizioni no-vax, affermando che sono stati trattati come apprendisti stregoni. Ha sottolineato che quei medici hanno somministrato cure che hanno contribuito a salvare vite umane, criticando la gestione sanitaria come una sorta di dittatura. La Gismondo ha inoltre evidenziato che le terapie adottate includevano trattamenti più efficaci rispetto alla semplice tachipirina e alla vigilanza.
La virologa Maria Rita Gismondo è stata intervistata dal Giornale d'Italia per discutere del reintegro dei medici "no-vax": "Quei medici hanno somministrato cure che non sono state tachipirina e vigile attesa che erano l'anticamera della morte. Io ho curato una ventina di amici e nessuno grazie al c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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