Reintegro medici no-vax Buonguerrieri al GdI | Restituita la dignità ai sanitari perseguitati dalla sx in modo criminale

Notizia in breve

Un tribunale ha disposto il reintegro di alcuni medici che erano stati sospesi per aver rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione. La deputata di FdI ha commentato che questa decisione ripristina la dignità dei sanitari, ritenendo che siano stati perseguitati in modo ingiusto da alcuni esponenti politici. La questione riguarda il loro allontanamento dal servizio e la revoca dell’iscrizione all’albo professionale, legata al mancato rispetto di specifici protocolli sanitari.