Reintegro medici no-vax Buonguerrieri al GdI | Restituita la dignità ai sanitari perseguitati dalla sx in modo criminale
Un tribunale ha disposto il reintegro di alcuni medici che erano stati sospesi per aver rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione. La deputata di FdI ha commentato che questa decisione ripristina la dignità dei sanitari, ritenendo che siano stati perseguitati in modo ingiusto da alcuni esponenti politici. La questione riguarda il loro allontanamento dal servizio e la revoca dell’iscrizione all’albo professionale, legata al mancato rispetto di specifici protocolli sanitari.
La deputata di FdI Alice Buonguerrieri è stata intervistata dal Giornale d'Italia per parlare del reintegro dei medici "no-vax": "Restituiamo dignità a quei professionisti a cui è stata addirittura tolta l'iscrizione all'albo professionale per non aver condiviso, per esempio, il protocollo 'tachipir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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