Reclutamento del personale docente | il principio di legalità impone trasparenza

Il CNDDU ribadisce che nel reclutamento del personale docente sono obbligatorie trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. La legge impone che i criteri di assegnazione degli incarichi siano accessibili a tutti gli aspiranti, garantendo il rispetto del principio di legalità. Nessuna decisione può essere presa senza rispettare queste regole, che costituiscono un obbligo costituzionale e non un’opzione.

Il CNDDU richiama i principi di diritto che governano il reclutamento del personale docente. Trasparenza, imparzialità e parità di trattamento non sono opzioni, ma obblighi costituzionali: ogni aspirante ha diritto di conoscere i criteri di assegnazione degli incarichi., verificabilità e uniformità nell'azione amministrativaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), a seguito di numerose e-mail pervenute e delle osservazioni pubblicate sulla propria pagina social in merito alle procedure di reclutamento del personale docente, ritiene opportuno intervenire per richiamare alcuni principi di diritto che governano l'azione della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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