Reclutamento docenti scoppia il caso trasparenza Il CNDDU attacca gli Uffici Scolastici Nomine chiare o sarà caos

Notizia in breve

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha criticato gli Uffici Scolastici per la mancanza di trasparenza nelle nomine dei docenti. In una nota, il CNDDU avverte che se le nomine non saranno rese più chiare, potrebbe verificarsi un caos nel processo di reclutamento. La questione riguarda la procedura di selezione e assegnazione degli incarichi, al centro di polemiche e richieste di maggiore chiarezza.