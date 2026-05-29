Un insegnante è stato aggredito in una scuola di Parma, un episodio che ha generato discussioni pubbliche. Il ministro dell’Istruzione ha commentato la vicenda sottolineando che un docente che non segnala comportamenti violenti indebolisce il principio di responsabilità. La vicenda ha portato all’attenzione anche di altre istituzioni e ha sollevato interrogativi sul ruolo degli insegnanti nel segnalare situazioni di violenza o comportamenti problematici. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il caso di Parma sta facendo molto discutere per due elementi principali: da un lato la violenza esplosa da parte del gruppo di giovanissimi nei confronti di due docenti, il tutto ripreso in un video, dall’altro il depotenziamento di quanto accaduto da parte degli stessi professori, che hanno scelto di non denunciare. Uno di loro, in un’intervista concessa alla Rai, ha sottolineato di non essere stato colpito dai calci che uno del gruppo ha sferrato e che il suo collega non si è nemmeno accorto che un altro del gruppo stava usando contro di lui una cintura come frusta. Ha anche aggiunto che non trova corretto dover procedere con la querela di parte, che non farà, perché sarebbe compito dello Stato individuare e punire i reati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prof aggrediti, Valditara: "Il docente che non denuncia scardina il principio di responsabilità"

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Il professore aggredito a Parma non vuole denunciare. Per lui è una questione educativa

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