recentemente kate middleton ha dimostrato di avere un rapporto meraviglioso con il fratello james william invece

Il principe William ha visitato la casa della famiglia Middleton più volte, trovando rifugio e conforto. Kate Middleton e suo fratello hanno un rapporto stretto e affettuoso, con James che si prende cura di lei. William ha mostrato entusiasmo e ammirazione per questa unione familiare, ritenendo la casa un luogo di tranquillità. Non ci sono altri dettagli ufficiali sulla relazione tra i membri della famiglia reale e la famiglia Middleton.

Si racconta che il principe William rimase molto colpito dall’unione della famiglia Middleton, quando iniziò a frequentare Kate. Anzi, ne fu proprio affascinato tanto da considerare la casa dell’allora fidanzata un rifugio prezioso lontano dai drammi che c’erano nella sua famiglia. Crescere in una corte complicata come quella dei Windsor, avere due genitori separati, trovarsi mamma e papà sulle prime pagine dei giornali che litigano senza pudore non deve essere stato facile per il futuro re del Regno Unito. Che, tra l’altro, ha dovuto affrontare, a quindici anni, la tragica e improvvisa morte della mamma. A William, che oggi ha 44 anni, una volta cresciuto, non è andata meglio. 🔗 Leggi su Amica.it

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Kate Middleton a Reggio Emilia per approfondire il Reggio Children

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