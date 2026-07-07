Kate Middleton la toccante promessa del fratello James dopo la diagnosi di cancro

Da quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il fratello della principessa di Galles ha promesso alla sorella di scalare una montagna insieme, dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro. La promessa è stata fatta in un momento difficile e rimarrà impressa come un ricordo forte. La notizia è stata diffusa a Milano il 7 luglio 2026.

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Milano, 7 luglio 2026 – Ci sono promesse che restano impresse, soprattutto quando nascono in un momento difficile. James Middleton ne aveva fatta una a sua sorella Catherine, la Principessa di Galles: un giorno avrebbero scalato una montagna insieme. E quel giorno, alla fine, è arrivato. Nel video che sta facendo il giro del web si vede Kate, con zaino in spalla e scarponi da trekking, mentre scende dal Monte Snowdon tenendo la mano del fratello. Un gesto semplice, ma che racconta il rapporto speciale che li lega e il percorso che hanno affrontato insieme negli ultimi anni. Una promessa nata durante le cure. Bisogna tornare indietro di due anni, quando Catherine stava affrontando le cure contro il cancro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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