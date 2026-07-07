kate middleton la toccante promessa del fratello james dopo la diagnosi di cancro

Il fratello della principessa di Galles ha promesso alla sorella di scalare una montagna insieme, dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro. La promessa è stata fatta in un momento difficile e rimarrà impressa come un ricordo forte. La notizia è stata diffusa a Milano il 7 luglio 2026.

Milano, 7 luglio 2026 – Ci sono promesse che restano impresse, soprattutto quando nascono in un momento difficile. James Middleton ne aveva fatta una a sua sorella Catherine, la Principessa di Galles: un giorno avrebbero scalato una montagna insieme. E quel giorno, alla fine, è arrivato. Nel video che sta facendo il giro del web si vede Kate, con zaino in spalla e scarponi da trekking, mentre scende dal Monte Snowdon tenendo la mano del fratello. Un gesto semplice, ma che racconta il rapporto speciale che li lega e il percorso che hanno affrontato insieme negli ultimi anni. Una promessa nata durante le cure. Bisogna tornare indietro di due anni, quando Catherine stava affrontando le cure contro il cancro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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