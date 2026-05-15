Durante il suo secondo giorno a Reggio Emilia, una principessa ha indossato un braccialetto di cotone bianco, prodotto da Liberty London. Si tratta di un accessorio semplice e facilmente acquistabile, che può essere personalizzato con cubetti in oro contenenti le iniziali. Questo tipo di braccialetto è disponibile per il pubblico e rappresenta un'alternativa ai regali di lusso, offrendo la possibilità di aggiungere un tocco personale. La scelta di indossare un accessorio di questo genere ha attirato l’attenzione di chi segue gli eventi pubblici.

Chiariamolo subito. George, Charlotte e Louis erano a casa e non si sono recati fisicamente in Italia con lei, ma da buona mamma, Kate ha trovato un modo affettuoso per averli simbolicamente con sé in quei due giorni di lontananza. Complice un braccialetto, avvistato al polso della reale nel suo secondo giorno di visita, ma che non ha niente a che vedere con i maestosi preziosi da «scrigno reale». Anzi. Quello sfoggiato da Kate è un accessorio accessibile e immancabilmente Made in Italy. Si tratta infatti di una creazione della collezione ABC del brand Atelier Molayem - piccola azienda di gioielli fondata dalla romana Stella Molayem -, caratterizzata da un nastrino in cotone 100% originale Liberty London, al quale, come nel caso della principessa, si possono aggiungere dei cubetti in oro giallo 9 carati con iniziali per personalizzarlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il braccialetto di Kate Middleton che tutti possiamo avere (e personalizzare con le iniziali, come ha fatto lei)

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All the Jewelry Prince William Has Given Kate Middleton — From Royal Heirlooms to Affordable Gifts

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