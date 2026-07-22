La Roma e Adidas presentano la nuova prima maglia dei giallorossi | LE FOTO

La nuova maglia della Roma per la stagione 2026-27 è stata presentata da Adidas e dal club. Il design richiama la virtù romana, simbolo di coraggio e forza. La maglia rappresenta un elemento di eccellenza e determinazione, valori associati alla squadra.

Adidas e AS Roma presentano oggi il nuovo kit Home per la stagione 202627, un inno alla "Virtus" romana. La virtù che incarna coraggio e forza che si traduce in un simbolo tangibile di eccellenza e determinazione, spirito che contraddistingue il Club. Questo kit, che fonde un'estetica moderna con un profondo rispetto per la storia, è pronto a vestire atleti e tifosi per nuove sfide, simboleggiando l’inestinguibile passione giallorossa. Il design pulito e audace, oltre a trasmettere fiducia e orgoglio attraverso la sua semplicità, è coronato sul cuore dallo Stemma della Tradizione, già utilizzato nella stagione 20232024 in occasione del derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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