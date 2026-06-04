Il club spagnolo ha inviato osservatori per monitorare le prestazioni di Riccardo Calafiori, difensore italiano attualmente in prestito. La squadra sta valutando un possibile acquisto per rafforzare la linea difensiva, con l’allenatore che avrebbe espresso interesse a includerlo nel progetto. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe portare a un accordo nelle prossime settimane.

Riccardo Calafiori è finito nel mirino del Real Madrid, che continua a programmare il futuro nonostante le elezioni presidenziali del club non siano ancora concluse. Il nuovo allenatore Josè Mourinho avrebbe indicato il difensore italiano come uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto arretrato dei Blancos. Dopo due stagioni di alto livello tra Bologna e Arsenal, il classe 2002 si è imposto come uno dei difensori più completi del panorama europeo, attirando l’interesse delle maggiori squadre internazionali. Il Real vuole tornare competitivo ai massimi livelli dopo due annate deludenti e punta a costruire una rosa più solida dal punto di vista difensivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Calafiori nel mirino del Real Madrid: Mourinho lo vuole per rinforzare la difesa dei Blancos

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