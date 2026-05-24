Auto sempre più anziane e Rc auto più cara del 25% | nel territorio l' età media sale a 12 anni e 7 mesi

L’età media delle auto in Emilia-Romagna ha raggiunto 12 anni e 7 mesi, con un aumento dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Nel territorio, l’età media si attesta a 12 anni e 4 mesi, con un incremento del 2% in un anno. Contestualmente, il costo delle polizze Rc auto è salito del 25% negli ultimi 12 mesi.

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Emilia-Romagna, ormai arrivata a 12 anni e 4 mesi, in aumento del 2% su base annua; il dato arriva dallo studio realizzato da Facile.it su un campione di oltre 1 milione di preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno. Nonostante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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