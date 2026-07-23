Dopo il rimpasto di governo, le relazioni di Kiev con l’Unione Europea e gli Stati Uniti saranno riviste. La nuova configurazione politica potrebbe influenzare i rapporti diplomatici con Bruxelles e alcuni paesi membri della UE. La revisione delle relazioni estere potrebbe comportare modifiche nelle strategie diplomatiche e nelle collaborazioni internazionali. La decisione segue le recenti modifiche all’interno dell’esecutivo ucraino e si riflette sulla politica estera del paese.

La scelta di cambiare i vertici del governo si rifletterà pesantemente anche e soprattutto sulla politica estera di Kiev. Andranno rivisti i rapporti diplomatici con Washington, con Bruxelles e con determinati Stati membri della UE, pena il ridimensionamento delle ambizioni ucraine. Secondo il britannico UnHerd, Zelensky ha fatto e disfatto, e ora deve rifare di nuovo, se non vuole perdere i conseguimenti ottenuti finora sulla scena globale. Politica estera al primo posto. Entrando al summit dei Volenterosi lo scorso 13 luglio, Zelensky si lasciava alla spalle uno dei più grossi sconvolgimenti nella politica recente del Paese. Poco dopo infatti, sarebbe stato annunciato un rimpasto di governo con lo scopo di fissare la priorità per gli affari esteri e la sicurezza. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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