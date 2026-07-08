L' Ue | gli interessi degli Stati membri saranno sempre tutelati

Un portavoce della Commissione europea ha affermato che gli interessi degli Stati membri saranno sempre tutelati. La dichiarazione arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di interrompere tutti gli scambi commerciali con la Spagna. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali riguardo a questa minaccia o alle conseguenze possibili.

Milano, 8 lug. (askanews) - L'UE garantirà "sempre" che gli interessi degli Stati membri siano "pienamente tutelati", ha dichiarato un portavoce della Commissione europea, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di interrompere tutti gli scambi commerciali con la Spagna. "Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni assunti in base a tale dichiarazione congiunta, così come noi abbiamo rispettato i nostri", ha affermato Olof Gill, portavoce dell'UE per il commercio, riferendosi all'accordo commerciale firmato lo scorso anno tra Bruxelles e Washington. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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