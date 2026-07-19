ucraina proteste a kiev contro zelensky dopo il rimpasto di governo

Migliaia di persone si sono radunate a Kiev per il terzo giorno consecutivo, protestando contro il recente rimpasto di governo e la rimozione del ministro della Difesa deciso dal presidente. Le manifestazioni sono scese in piazza in modo continuo, concentrandosi sulla decisione di cambiare i vertici militari. Nessun episodio di violenza è stato segnalato finora. Le proteste coinvolgono cittadini che chiedono spiegazioni sulle recenti scelte politiche.

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Kiev per il terzo giorno consecutivo per protestare contro il r impasto di governo deciso dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e contro la rimozione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. La decisione annunciata giovedì, che ha portato anche alla nomina di un nuovo primo ministro, ha provocato tensioni ai vertici politici e militari dell’Ucraina, alimentando il malcontento tra una parte dell’opinione pubblica. Le proteste rappresentano una delle principali sfide interne per Zelensky, in una fase delicata del conflitto con la Russia, mentre il Paese cerca di consolidare i progressi ottenuti sul campo negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Proteste a Kiev dopo che Zelenskyy licenzia il ministro della Difesa Fedorov

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