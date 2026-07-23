Rapina in banca nel bolognese dieci ostaggi chiusi nel caveau liberati dall’intervento dei Carabinieri Ora caccia ai rapinatori in fuga

Una rapina si è verificata in una filiale bancaria nel bolognese, con dieci persone tenute come ostaggi nel caveau. I rapinatori hanno tenuto chiusi cinque clienti e cinque dipendenti durante il colpo. L'intervento dei Carabinieri ha portato alla liberazione degli ostaggi e all'inizio di una caccia ai malviventi in fuga. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni materiali è stato reso noto.

Momenti di paura a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove una rapina è stata messa a segno alla filiale della Banca di Imola. Cinque clienti e cinque dipendenti sono stati rinchiusi in un locale blindato durante il colpo. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sarebbero almeno tre e, nonostante il rapido intervento dei carabinieri, sono riusciti a fuggire. Le ricerche sono tuttora in corso. La rapina in pieno giorno. La rapina è avvenuta in pieno giorno. L’allarme è infatti scattato intorno a mezzogiorno, quando una persona diretta alla filiale di via Porrettana 189, a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, ha segnalato la presenza dei rapinatori. 🔗 Leggi su Open.online

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