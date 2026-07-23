Casalecchio rapina alla Banca di Imola con clienti e dipendenti chiusi nel caveau | Il blitz dei carabinieri rapinatori in fuga

A Casalecchio di Reno, lungo la Porrettana, si è verificata una rapina alla Banca di Imola. Durante l’assalto, clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau. I rapinatori sono fuggiti poco dopo, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri. La scena si è svolta in pochi minuti, con le forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Rapina in banca (si tratta della Banca di Imola lungo la Porrettana) con clienti e dipendenti chiusi nel caveau a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento) che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. Tre rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso. (notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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