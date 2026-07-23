Un tentativo di rapina si è verificato in una banca lungo la strada Porrettana a Casalecchio di Reno. Durante l’episodio, clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno messo in fuga i rapinatori. La banca coinvolta è la Banca di Imola. Non sono stati segnalati feriti o arresti.

Rapina in banca (si tratta della Banca di Imola lungo la Porrettana) con clienti e dipendenti chiusi nel caveau a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento) che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. Tre rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso. (notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Casalecchio, rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel caveau: «Il blitz dei carabinieri, rapinatori in fuga»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blitz all'alba con l'elicottero: arrestati due basisti nel forlivese per la maxi rapina in bancaAlle prime luci di martedì, un elicottero del 13esimo Elinucleo di Forlì ha sorvolato il territorio a bassa quota durante un blitz che ha portato...

Il sangue freddo dei rapinatori: in banca a volto coperto, ma senza armi. Cinque arresti dei Carabinieri - VIDEOIl 25 febbraio, cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri per una rapina in banca avvenuta a Ravenna.