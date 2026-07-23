Un gruppo di rapinatori ha preso in ostaggio clienti e dipendenti nella filiale della Banca di Imola a Casalecchio di Reno. Durante l’assalto, i malviventi hanno minacciato le persone presenti e si sono impossessati di una somma di denaro. Dopo aver portato a termine il furto, sono fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini senza ancora aver individuato i responsabili.

Sono stati attimi di panico a Casalecchio Di Reno (Bologna), presso la filiale della Banca di Imola. Un gruppo di rapinatori, probabilmente in un numero non superiore a tre, ha fatto irruzione nell’istituto e hanno preso in ostaggio cinque dipendenti e cinque clienti per poi rinchiuderli all’interno di una stanza di due metri per due e portare a segno il colpo. La rapina si sarebbe conclusa in circa venti minuti, fino a quando un passante non ha chiamato i carabinieri. In quel momento, però, la banda si era già data alla macchia. Paura a Casalecchio di Reno, cos'è successo L'intervento dei carabinieri Una testimone: "Per farli uscire sono arrivati i vigili del fuoco" Paura a Casalecchio di Reno, cos’è successo La notizia arriva dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rapina alla Banca di Imola di Casalecchio di Reno, clienti e dipendenti in ostaggio: ladri in fuga col bottino

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Rapina in banca a Casalecchio Reno, clienti e dipendenti chiusi nel caveau

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