Raimondi | Cardinale a Milanello si puntano due gioielli

Un incontro tra il proprietario del club e l’allenatore si è svolto a Milanello, con l’obiettivo di discutere le operazioni di mercato. Durante la riunione sono stati menzionati due giovani calciatori come possibili acquisti. Inoltre, si è parlato anche del futuro di un giocatore chiave, Rafa Leao. La discussione ha coinvolto diverse strategie di rafforzamento per la squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli dell’incontro.

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