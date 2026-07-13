Raduno Milan LIVE | Ritiro iniziato a Milanello; arrivati i dirigenti si attende Cardinale

Notizia in breve

Il ritiro del Milan è iniziato oggi a Milanello, con i dirigenti presenti sul campo. Si attende l’arrivo di Cardinale, mentre il nuovo allenatore Rúben Amorim è alla guida della squadra dal 16 giugno. La stagione 2026-2027 è ufficialmente partita, con le prime sessioni di allenamento e preparazione in corso. Non ci sono ancora dettagli sulle prossime mosse del club o sui giocatori coinvolti.