Raduno Milan LIVE | Ritiro iniziato a Milanello; arrivati i dirigenti si attende Cardinale

Da pianetamilan.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ritiro del Milan è iniziato oggi a Milanello, con i dirigenti presenti sul campo. Si attende l’arrivo di Cardinale, mentre il nuovo allenatore Rúben Amorim è alla guida della squadra dal 16 giugno. La stagione 2026-2027 è ufficialmente partita, con le prime sessioni di allenamento e preparazione in corso. Non ci sono ancora dettagli sulle prossime mosse del club o sui giocatori coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

raduno milan live ritiro iniziato a milanello arrivati i dirigenti si attende cardinale
© Pianetamilan.it - Raduno Milan LIVE | Ritiro iniziato a Milanello; arrivati i dirigenti, si attende Cardinale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Raduno Milan LIVE | Giocatori a Milanello: iniziato il ritiro. Arrivano anche i dirigentiIl ritiro del Milan per la stagione 2026-2027 è iniziato oggi a Milanello, con la presenza dei giocatori e l’arrivo dei dirigenti.

Raduno Milan LIVE | Giocatori a Milanello: iniziato il ritiro dei rossoneriIl ritiro dei giocatori del Milan è iniziato oggi a Milanello, segnando l'avvio della stagione 2026-2027.

Temi più discussi: Milan, i convocati di Amorim per il ritiro estivo: in due out; Milan, lunedì il via al raduno: in mattinata i test fisici, poi il primo allenamento di Amorim; Convocati Milan per il raduno estivo: assente Goncalo Ramos e c'è già un escluso da Amorim; Milan, i 5 esclusi di Amorim dalla lista dei convocati peril raduno: Bondo, Malick Cisse, Zeroli, Vos e Balentien.

raduno milan raduno milan live ritiroUltimissime Milan live: inizia il ritiro rossonero, Amorim a caccia di un esternoà Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate rossoner ... msn.com

raduno milan raduno milan live ritiroVIDEO MN - Milan, oggi il raduno: arrivati tutti i giocatori a MilanelloIl Milan si raduna oggi a Milanello per iniziare la nuova stagione. Tutti i giocatori convocati da Amorim sono già presenti nel Centro sportivo rossonero ... milannews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web