Ragazzini torturano e uccidono il cane randagio Wang Wang e i suoi cuccioli in Cina | rabbia degli attivisti Le autorità | No al cyberbullismo

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro ragazzini nel distretto Jiedong hanno torturato e ucciso un cane randagio e i suoi cuccioli. La scena è stata mostrata sui megaschermi di Times Square, a New York, ogni 35 minuti. Le autorità hanno commentato dicendo “No al cyberbullismo”, mentre gli attivisti condannano la violenza contro gli animali. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale.

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Sui megaschermi di Times Square, a New York, ogni 35 minuti compare la fotografia di Wang Wang, una cagnolina randagia torturata e uccisa da quattro ragazzini nel distretto Jiedong, in Cina. I video dei maltrattamenti, registrati dai minori, sono stati pubblicati online causando indignazione in tutto il mondo. Ora le autorità cinesi eliminano post e commenti e invitano l’opinione pubblica a evitare il “cyberbullismo” nei confronti dei quattro. A fine giugno, a Xinheng Town, nel distretto di Jiedong, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, dei video hanno iniziato a circolare tra i social network cinesi. Si vedono quattro ragazzi, tutti sotto i quattordici anni, prima colpire i tre cuccioli della cagnolina con un bastone, per poi dare fuoco a Wang Wang, assistendo alla terribile scena ridendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ragazzini torturano e uccidono il cane randagio Wang Wang e i suoi cuccioli in Cina: rabbia degli attivisti. Le autorità: “No al cyberbullismo”
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