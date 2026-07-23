Ragazzini torturano e uccidono il cane randagio Wang Wang e i suoi cuccioli in Cina | rabbia degli attivisti Le autorità | No al cyberbullismo
Quattro ragazzini nel distretto Jiedong hanno torturato e ucciso un cane randagio e i suoi cuccioli. La scena è stata mostrata sui megaschermi di Times Square, a New York, ogni 35 minuti. Le autorità hanno commentato dicendo “No al cyberbullismo”, mentre gli attivisti condannano la violenza contro gli animali. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale.
Sui megaschermi di Times Square, a New York, ogni 35 minuti compare la fotografia di Wang Wang, una cagnolina randagia torturata e uccisa da quattro ragazzini nel distretto Jiedong, in Cina. I video dei maltrattamenti, registrati dai minori, sono stati pubblicati online causando indignazione in tutto il mondo. Ora le autorità cinesi eliminano post e commenti e invitano l’opinione pubblica a evitare il “cyberbullismo” nei confronti dei quattro. A fine giugno, a Xinheng Town, nel distretto di Jiedong, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, dei video hanno iniziato a circolare tra i social network cinesi. Si vedono quattro ragazzi, tutti sotto i quattordici anni, prima colpire i tre cuccioli della cagnolina con un bastone, per poi dare fuoco a Wang Wang, assistendo alla terribile scena ridendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Wang Wang: la cagna randagia uccisa da quattro ragazzi in CinaQuattro ragazzi sotto i 14 anni hanno ucciso una cagna randagia e i suoi cuccioli a Jieyang, nel Guangdong, Cina.
La Cina bussa alla porta del Nord Europa: cosa c’è dietro lo strano tour scandinavo di Wang YiIl ministro degli Esteri cinese ha effettuato un tour in Scandinavia, visitando diversi paesi del Nord Europa.