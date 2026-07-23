Ragazzini torturano e uccidono il cane randagio Wang Wang e i suoi cuccioli in Cina | rabbia degli attivisti Le autorità | No al cyberbullismo

Notizia in breve

Quattro ragazzini nel distretto Jiedong hanno torturato e ucciso un cane randagio e i suoi cuccioli. La scena è stata mostrata sui megaschermi di Times Square, a New York, ogni 35 minuti. Le autorità hanno commentato dicendo “No al cyberbullismo”, mentre gli attivisti condannano la violenza contro gli animali. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale.