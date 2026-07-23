Wang Wang | la cagna randagia uccisa da quattro ragazzi in Cina

Quattro ragazzi sotto i 14 anni hanno ucciso una cagna randagia e i suoi cuccioli a Jieyang, nel Guangdong, Cina. La cagna, chiamata Wang Wang, viveva in strada. La vicenda è stata segnalata dalle autorità locali. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’atto o su eventuali conseguenze legali. La notizia è stata diffusa dalle forze dell’ordine senza ulteriori commenti.

Wang Wang era una cagna randagia che viveva nella città di Jieyang, nella provincia meridionale del Guangdong in Cina. È stata uccisa insieme ai suoi cuccioli da quattro ragazzi sotto i 14 anni. La vicenda ha alimentato un’ondata di indignazione che continua a diffondersi nel paese e all’estero, come scrive la Bbc. I filmati dell’aggressione, avvenuta a fine giugno nella città di Jieyang, nella provincia meridionale del Guangdong, hanno suscitato un acceso dibattito sui social cinesi. L’uccisione di Wang Wang. Secondo il media britannico, le autorità hanno invitato l’opinione pubblica a non diffondere informazioni sul caso e a evitare il “cyberbullismo” nei confronti dei quattro minorenni. 🔗 Leggi su Open.online

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