La Cina bussa alla porta del Nord Europa | cosa c’è dietro lo strano tour scandinavo di Wang Yi

Notizia in breve

Il ministro degli Esteri cinese ha effettuato un tour in Scandinavia, visitando diversi paesi del Nord Europa. L'obiettivo ufficiale è rafforzare i legami bilaterali, ma il viaggio si svolge mentre i rapporti tra Cina e Unione Europea sono tesi a causa di questioni economiche. Durante le visite, sono state discusse collaborazioni economiche e politiche, senza dettagli specifici sui risultati raggiunti. La visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le relazioni tra Cina e paesi europei.