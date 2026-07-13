La Cina bussa alla porta del Nord Europa | cosa c’è dietro lo strano tour scandinavo di Wang Yi
Il ministro degli Esteri cinese ha effettuato un tour in Scandinavia, visitando diversi paesi del Nord Europa. L'obiettivo ufficiale è rafforzare i legami bilaterali, ma il viaggio si svolge mentre i rapporti tra Cina e Unione Europea sono tesi a causa di questioni economiche. Durante le visite, sono state discusse collaborazioni economiche e politiche, senza dettagli specifici sui risultati raggiunti. La visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le relazioni tra Cina e paesi europei.
Proprio nelle settimane in cui i rapporti tra Cina e Unione europea sono messi a dura prova dal dossier economico, con Bruxelles pronta a prendere adeguate contromisure per aggiustare l’enorme deficit commerciale che pende a favore di Pechino, un importante emissario di Xi Jinping ha appena terminato un importante tour diplomatico nei Paesi scandinavi. Wang Yi, ministro degli Esteri del governo di Xi, ha concluso un raro viaggio di sei giorni in Europa del Nord che lo ha portato a fare tappa in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. Tanti gli incontri effettuati da Wang: dal suo omologo danese Lars Lokke Rasmussen al premier svedese Ulf Kristeon, dal presidente finlandese Alexander Stubb al ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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