Ragazzi in fuga dalla guerra dall’Ucraina ad Ancona | Spaventati anche qui dai droni

Un gruppo di adolescenti ucraini ospitati da domenica dalla Caritas di Ancona e Osimo ha lasciato la guerra di Kherson, sotto attacco russo da oltre quattro anni, per due settimane di permanenza nella città. I ragazzi hanno raccontato di sentirsi spaventati anche qui, a causa dei droni che sorvolano la zona. La loro fuga dalla guerra si è conclusa temporaneamente con il soggiorno in Italia, dove hanno potuto sperimentare un ambiente diverso dalla loro realtà quotidiana.

Ancona, 23 luglio 2026 – Dalla guerra a Kherson, città e provincia ucraina martoriata dall’aggressione russa ormai da quattro anni e mezzo, alla pace di Ancona: un cambio di prospettiva, seppur solo temporaneo, per un gruppo di adolescenti ucraini ospitati da domenica scorsa per due settimane dalla Caritas Diocesana di Ancona e Osimo. Quindici giorni di stacco da un dramma che a Kherson dura dal 24 febbraio 202 2 quando i russi hanno occupato la città sulle sponde del fiume Dnipro, per poi essere liberata a novembre dello stesso anno. Da quell’autunno, tuttavia, l’artiglieria di Mosca spara addosso a una città fantasma tutti i giorni, soprattutto attraverso l’uso dei droni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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