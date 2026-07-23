Ragazzi in fuga dalla guerra dall’Ucraina ad Ancona | Spaventati anche qui dai droni
Un gruppo di adolescenti ucraini ospitati da domenica dalla Caritas di Ancona e Osimo ha lasciato la guerra di Kherson, sotto attacco russo da oltre quattro anni, per due settimane di permanenza nella città. I ragazzi hanno raccontato di sentirsi spaventati anche qui, a causa dei droni che sorvolano la zona. La loro fuga dalla guerra si è conclusa temporaneamente con il soggiorno in Italia, dove hanno potuto sperimentare un ambiente diverso dalla loro realtà quotidiana.
Ancona, 23 luglio 2026 – Dalla guerra a Kherson, città e provincia ucraina martoriata dall’aggressione russa ormai da quattro anni e mezzo, alla pace di Ancona: un cambio di prospettiva, seppur solo temporaneo, per un gruppo di adolescenti ucraini ospitati da domenica scorsa per due settimane dalla Caritas Diocesana di Ancona e Osimo. Quindici giorni di stacco da un dramma che a Kherson dura dal 24 febbraio 202 2 quando i russi hanno occupato la città sulle sponde del fiume Dnipro, per poi essere liberata a novembre dello stesso anno. Da quell’autunno, tuttavia, l’artiglieria di Mosca spara addosso a una città fantasma tutti i giorni, soprattutto attraverso l’uso dei droni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Ucraina.
Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine
Notizie e thread social correlati
Come i droni hanno cambiato la guerra in Ucraina: voci dalla kill zoneUn soldato indossa un visore e impugna un controller mentre si trova in una zona di combattimento.
Spaventati dai petardi, i cavalli della parata del 2 giugno in fuga a RomaDurante la notte a Roma, alcuni cavalli della parata del 2 giugno sono fuggiti lungo via Cristoforo Colombo.
Temi più discussi: Germania, fuga dalla divisa: quasi 6mila giovani rifiutano il servizio militare; India: dalle blatte della Gen Z una sfida al governo Modi. I cristiani: Va difeso il diritto alla protesta e il futuro dei giovani; patto sociale generazionale per giovani e lavoro - CISL; Nuovi libri per bambini e bambine consigliati: la guida 2026.
Ragazzi in fuga dalla guerra, dall’Ucraina ad Ancona: Spaventati anche qui dai droniVentidue adolescenti di Kherson ospitati dalla Caritas dorica per due settimane. Alle Feste Medievali di Offagna il loro istinto è stato quello di buttarsi a terra per proteggersi ... ilrestodelcarlino.it
L’Inner Wheel di Aversa scende in campo per l'Ucraina: una giornata di gioia e inclusione per 100 ragazzi in fuga dalla guerra Il club Inner Wheel ha regalato un'opportunità reale di felicità, trasformando la solidarietà in un abbraccio concreto. Con questo spirit facebook
Tra le 38 persone salvate e sbarcate questa mattina a #Civitavecchia ci sono tanti ragazzi e ragazze provenienti da Eritrea e Sudan. Sono fuggiti da Paesi dove instabilità e conflitto costringono le persone anche giovanissime alle fuga. sosmediterranee.it/2 x.com
Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine: soccorse e portate in ospedaleDue ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia, a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dalle prime informazioni, tutto è ... ilgiornale.it