Come i droni hanno cambiato la guerra in Ucraina | voci dalla kill zone

Un soldato indossa un visore e impugna un controller mentre si trova in una zona di combattimento. Nei pressi, un altro militare posiziona un drone su una piattaforma costruita con materiali di fortuna. I droni vengono utilizzati sul campo di battaglia per sorveglianza e attacchi, con operazioni condotte da militari che li manovrano direttamente. La presenza di dispositivi aerei senza pilota si è intensificata nel conflitto, influenzando le modalità di combattimento.

Il soldato indossa il visore sul volto, impugna uno strumento simile a un joystick, mentre pochi metri più avanti uno dei suoi compagni appoggia il drone su una rudimentale piattaforma approntata per facilitare il decollo dell’apparecchio. Yankee, 30 anni, si è arruolato nell’ esercito ucraino nel 2023 e da allora ha sempre operato come pilota di droni, addestrandosi ogni giorno insieme alla sua squadra. Negli ultimi mesi la sua unità, la 4ª brigata meccanizzata, è stata impegnata sul fronte del Donbass. Preparazione di un drone FVP (foto di E.B). Le esercitazioni in cui si simulano obiettivi nemici. Il drone si alza ronzando e Yankee lo guida attraverso un percorso a ostacoli allestito in precedenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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