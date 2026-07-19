Come i droni hanno cambiato la guerra in Ucraina | voci dalla kill zone

Da lettera43.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un soldato indossa un visore e impugna un controller mentre si trova in una zona di combattimento. Nei pressi, un altro militare posiziona un drone su una piattaforma costruita con materiali di fortuna. I droni vengono utilizzati sul campo di battaglia per sorveglianza e attacchi, con operazioni condotte da militari che li manovrano direttamente. La presenza di dispositivi aerei senza pilota si è intensificata nel conflitto, influenzando le modalità di combattimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il soldato indossa il visore sul volto, impugna uno strumento simile a un joystick, mentre pochi metri più avanti uno dei suoi compagni appoggia il drone su una rudimentale piattaforma approntata per facilitare il decollo dell’apparecchio. Yankee, 30 anni, si è arruolato nell’ esercito ucraino nel 2023 e da allora ha sempre operato come pilota di droni, addestrandosi ogni giorno insieme alla sua squadra. Negli ultimi mesi la sua unità, la 4ª brigata meccanizzata, è stata impegnata sul fronte del Donbass. Preparazione di un drone FVP (foto di E.B). Le esercitazioni in cui si simulano obiettivi nemici. Il drone si alza ronzando e Yankee lo guida attraverso un percorso a ostacoli allestito in precedenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

come i droni hanno cambiato la guerra in ucraina voci dalla kill zone
© Lettera43.it - Come i droni hanno cambiato la guerra in Ucraina: voci dalla kill zone
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ucraina DOMINA la guerra dei droni: la Russia è bloccata Analisi reale dal fronte

Video Ucraina DOMINA la guerra dei droni: la Russia è bloccata? Analisi reale dal fronte

Notizie e thread social correlati

Guerra in Ucraina: droni e zone grigie complicano il fronteLe mappe di DeepState e Amk mapping mostrano dati opposti riguardo alle infiltrazioni russe, complicando la comprensione della situazione sul fronte.

Droni, sensori e “kill zone”: così la NATO blinda il fianco Est contro la RussiaLa NATO sta rafforzando la propria presenza nel settore orientale dell’Europa, adottando nuove tecnologie e strategie militari.

Temi più discussi: Guerra in Ucraina, ultime notizie. Droni di Kiev colpiscono hub Wildberries, l’Amazon russa: otto morti e almeno 90 feriti; Ucraina, droni su Mosca: 3 morti e 5 feriti. La Russia ferma le sue navi nel Mar d’Azov; Zelensky ha rimosso il ministro che ha trasformato la guerra contro la Russia; Ucraina, von der Leyen: Nuovo partenariato sulla difesa con Kiev, intesa sui droni: firmiamo il Drone Deal.

ucraina come i droni hannoCome i droni hanno cambiato la guerra in Ucraina: voci dalla kill zoneDai droni FPV alla nuova kill zone: testimonianze dal fronte ucraino raccontano come la tecnologia ha trasformato il modo di combattere la guerra. lettera43.it

Guerra Ucraina, proteste a Kiev. Zelensky: Ascolto la gente, parlato con Fedorov. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: attacco con droni ucraini provoca 7 morti e 24 feriti. LIVE ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web