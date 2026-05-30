Spaventati dai petardi i cavalli della parata del 2 giugno in fuga a Roma
Durante la notte a Roma, alcuni cavalli della parata del 2 giugno sono fuggiti lungo via Cristoforo Colombo. I cavalli, spaventati dai petardi, sono stati visti al galoppo tra le auto. Non sono stati segnalati feriti né incidenti gravi. La fuga si è verificata in un momento di festeggiamenti e ha coinvolto cavalli impegnati in preparativi per la celebrazione. La polizia ha intervenuto per contenere la situazione.
Alcuni cavalli imbizzarriti al galoppo lungo via Cristoforo Colombo a Roma, la scorsa notte, tra le auto. La scena è stata ripresa in diversi video postati sui social. La fuga dall'area delle Terme di Caracalla I cavalli sono scappati dall'area nei pressi delle Terme di Caracalla, dove erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno. La loro fuga sarebbe stata provocata dall' esplosione di alcuni petardi. Il recupero da parte della Polizia locale In breve tempo, tutti i cavalli sono stati recuperati grazie all'intervento della Polizia locale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cavalli della parata del 2 Giugno in fuga per le strade di Roma: il caos scatenato da alcuni petardi (video)
Prove per parata 2 giugno a Roma, cavalli della polizia in fuga spaventati da fuochi d’artificio, i VIDEO dell’inseguimentoI cavalli della polizia sono scappati durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma, nelle vicinanze delle Terme di Caracalla.
Roma, cavalli in fuga durante le prove della parata del 2 giugno. Si indaga sullo scoppio di alcuni petardiCaos sulla Colombo a Roma. una mandria di cavalli di alcuni reparti militari è fuggita al controllo. Si indaga sull'esplosione di alcuni petardi ... msn.com
Petardi a tutte le ore, albergatore dell'hotel Vajont esasperato: I clienti fuggono. Così non si può andare avantiVAJONT (PORDENONE) - Petardi senza tregua a Vajont? Albergatore denuncia: Così non si può andare avanti. Si tratta di una situazione che si trascina da almeno tre mesi e che, con l’arrivo delle ... ilgazzettino.it