spaventati dai petardi i cavalli della parata del 2 giugno in fuga a roma

Notizia in breve

Durante la notte a Roma, alcuni cavalli della parata del 2 giugno sono fuggiti lungo via Cristoforo Colombo. I cavalli, spaventati dai petardi, sono stati visti al galoppo tra le auto. Non sono stati segnalati feriti né incidenti gravi. La fuga si è verificata in un momento di festeggiamenti e ha coinvolto cavalli impegnati in preparativi per la celebrazione. La polizia ha intervenuto per contenere la situazione.