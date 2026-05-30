Spaventati dai petardi i cavalli della parata del 2 giugno in fuga a Roma

Da feedpress.me 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte a Roma, alcuni cavalli della parata del 2 giugno sono fuggiti lungo via Cristoforo Colombo. I cavalli, spaventati dai petardi, sono stati visti al galoppo tra le auto. Non sono stati segnalati feriti né incidenti gravi. La fuga si è verificata in un momento di festeggiamenti e ha coinvolto cavalli impegnati in preparativi per la celebrazione. La polizia ha intervenuto per contenere la situazione.

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Alcuni cavalli imbizzarriti al galoppo lungo via Cristoforo Colombo a Roma, la scorsa notte, tra le auto. La scena è stata ripresa in diversi video postati sui social. La fuga dall'area delle Terme di Caracalla I cavalli sono scappati dall'area nei pressi delle Terme di Caracalla, dove erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno. La loro fuga sarebbe stata provocata dall' esplosione di alcuni petardi. Il recupero da parte della Polizia locale In breve tempo, tutti i cavalli sono stati recuperati grazie all'intervento della Polizia locale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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