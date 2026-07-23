Un impianto di raffrescamento evaporativo è stato installato in un sito industriale per ridurre la temperatura interna. Questa tecnologia utilizza l’acqua per raffreddare l’aria, migliorando le condizioni ambientali. L’intervento è stato realizzato senza l’uso di refrigeranti chimici e con un consumo energetico inferiore rispetto ai sistemi tradizionali. Nessuna modifica è stata apportata alla struttura esistente, e l’attivazione è avvenuta senza interruzioni significative delle operazioni.

I raffrescatori evaporativi rappresentano una delle soluzioni preferenziali per la regolazione termica all’interno degli ambienti industriali. Sono infatti considerati, in virtù delle loro stesse caratteristiche, dispositivi intelligenti e progettati nel segno della sostenibilità, complice la capacità di coniugare impatto ambientale ridotto e performance di alto livello. Vediamo perché. Raffrescatori evaporativi: quando l’efficienza è naturale. I raffrescatori evaporativi, a differenza delle soluzioni standard di climatizzazione, hanno un meccanismo che fa leva sul potere termoregolatore dell’acqua e, nella fattispecie, sulla sua capacità evaporativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Raffrescatori industriali: perché sono una soluzione efficiente e sostenibile

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