Stazione dell' Alta Velocità Mingozzi Pri | Faenza è la soluzione più concreta e sostenibile

Notizia in breve

Un rappresentante politico ha affermato che la proposta di una stazione dell'Alta Velocità in Romagna coinvolge le tre province della regione e rappresenta la soluzione più concreta e sostenibile. Il dibattito sulla realizzazione di questa infrastruttura si sta intensificando, con l'obiettivo di migliorare il servizio ferroviario nell'area. La discussione riguarda l'importanza di un intervento condiviso e coordinato tra le province per l'attuazione del progetto.