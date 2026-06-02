Stazione dell' Alta Velocità Mingozzi Pri | Faenza è la soluzione più concreta e sostenibile
Un rappresentante politico ha affermato che la proposta di una stazione dell'Alta Velocità in Romagna coinvolge le tre province della regione e rappresenta la soluzione più concreta e sostenibile. Il dibattito sulla realizzazione di questa infrastruttura si sta intensificando, con l'obiettivo di migliorare il servizio ferroviario nell'area. La discussione riguarda l'importanza di un intervento condiviso e coordinato tra le province per l'attuazione del progetto.
"Il confronto che si è aperto in Romagna sulla necessità di una stazione ferroviaria che coinvolga all'unisono le tre provincie nell'importante servizio che l'Alta Velocità può offrire a tutto il territorio si fa sempre più interessante" afferma l'esponente dell'Edera Giannantonio Mingozzi. "Tra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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